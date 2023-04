Trauer bei "Hartz und herzlich": Rudi (†63) kurz nach Hochzeit überraschend gestorben

Sechs Jahre waren Rudi und Nangini vor der Hochzeit schon ein Paar. © RTLZWEI

Eigentlich hatte das Team von RTLZWEI den Doku-Teilnehmer in Deutschland vom Flughafen abholen wollen. Doch dann erhielt es eine Nachricht von Nangini: "Hallo, hier ist Nangini, Rudis Frau aus Tansania. Ich möchte Freunde und Familie informieren, dass Rudi am 14. September 2022 gestorben ist. Rudi hat diese Welt verlassen. Ich bin noch immer geschockt."

Wer Rudi noch einmal in seinen schönsten Stunden begleiten will, kann das in der neuesten Episode von "Hartz und herzlich" tun. Am heutigen Dienstag, 25. April, strahlt RTLZWEI ab 20.15 Uhr die Hochzeits-Folge von Rudi und Nangini aus.

Auch wenn den 63-Jährigen darin anfangs noch Zweifel plagen, wie ernst es seine Zukünftige mit ihm meint, gibt es am Ende das langersehnte Happy End.

Bei der romantischen Hochzeitszeremonie vor atemberaubender Kulisse kann Rudi seiner Nangini endlich den Ehering an den Finger stecken.