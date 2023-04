Jogger mit schwersten Verletzungen tot aufgefunden: War es ein Bär?

Spurensuche am Tatort: Die italienischen Behörden gehen aufgrund der tödlichen Verletzungen eines Joggers von einer Bärenattacke aus. © -/Provinzregierung Trentino/dpa

Wie die "Repubblica" berichtet, ist es im norditalienischen Caldes, unweit der Stadt Trient, zu einem tödlichen Unfall gekommen, der Fragen aufwirft.

Am frühen Donnerstagmorgen war ein 26-jähriger Jogger leblos in der Nähe eines Forstweges in einer bergigen Gegend aufgefunden worden.

Die Spuren der Verletzungen sprechen laut örtlicher Behördenangaben für die Beteiligung eines Wildtieres. Da in letzter Zeit in besagter Gegend auch Bären gesichtet worden seien, liege die Vermutung nahe, dass es sich im Fall des getöteten Joggers um eine Bärenattacke gehandelt haben könnte.

Für diese These spräche auch der Umstand, dass Anwohner des Gebiets im vergangenen Monat vermehrt Angriffe auf Nutztiere wie Schafe gemeldet hatten. Bereits Anfang März war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Ein Mann war von einem Bären an Armen und Kopf verletzt worden. Die Provinz zählt Schätzungen zufolge etwa 100 wildlebende Bären.