Wie sieht die Zukunft von Garzweiler aus? Ministerin Mona Neubaur sucht das Gespräch mit Anwohnern

Düsseldorf – Von der Braunkohle bleiben riesige Förderlöcher in der Landschaft. Das Ende der Braunkohleverstromung in knapp sieben Jahren ist zwar absehbar. Doch die Anwohner haben Gesprächsbedarf. Die Frist für Anmerkungen zur weiteren Planung ist nun verlängert worden.

Zu einem ersten Treffen von Neubaur mit Anwohnern im März in Erkelenz am Tagebau Garzweiler hatten sich weit mehr Menschen angemeldet, als schließlich teilnehmen konnten.

Ministerin Mona Neubaur (45) möchte das Gespräch mit Anwohnern suchen, auch mit den jungen Menschen vor Ort. © Rolf Vennenbernd/dp

Am heutigen Samstag (14 Uhr) will die Grünen-Politikerin bei einer reinen Online-Veranstaltung mit jungen Leuten aus dem Rheinischen Revier ins Gespräch kommen.

Angesprochen sind Auszubildende, Studierende, Schüler und andere junge Menschen aus der Region. Sie können online mit der Ministerin über die Zukunft ihrer Heimat sprechen und über ihre Erwartungen berichten.

Eine Woche darauf, am 29. April ab 11 Uhr, ist in Düren ein weiteres Treffen mit Anwohnern geplant, diesmal in Präsenzform. Die Veranstaltung wird aber auch per Livestream übertragen.

Im Städtedreieck zwischen Köln, Aachen und Mönchengladbach gibt es drei Tagebaue. Die aus riesigen Löchern geförderte Braunkohle wird in Kraftwerken verstromt.

Geplant ist, nach Ende der Braunkohlezeit im Jahr 2030 die Restlöcher in Seen umzuwandeln.