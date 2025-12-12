Zehn Jahre Klimaabkommen: Demo auf der Zugspitze

Garmisch-Partenkirchen - Zum zehnten Jahrestag des Pariser Klimaabkommens haben Aktivisten auf Deutschlands höchstem Berg, der Zugspitze, für besseren Klimaschutz demonstriert.

Mit einem Banner auf der Zugspitze demonstrieren Aktivisten für besseren Klimaschutz. © -/Robin Wood/dpa

Auf dem Gipfel entrollten Mitglieder der Umweltorganisation "Robin Wood" nach eigenen Angaben ein Banner mit der Aufschrift: "1,5 Grad ist kein Gipfel, sondern eine Grenze".

Auf der Pariser UN-Klimakonferenz hatten sich damals nahezu alle Staaten der Welt auf einen Klimaschutz-Vertrag geeinigt.

Zentrales Ziel war es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Auch die Gruppierung "Extinction Rebellion" wollte an den Jahrestag erinnern in mehreren Städten – darunter auch in München – einen "Trauerzug für sterbende Korallen" veranstalten.

"Die Bilanz der bisherigen UN-Klimagipfel ist desaströs: Bereits im vergangenen Jahr hat die Erwärmung des Planeten die 1,5 Grad-Grenze überschritten", teilten die Aktivisten von "Robin Wood" mit.