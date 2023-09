Grausamer Keller-Fund: Polizisten entdecken drei vergrabene Babys

Czerniki (Polen) – Ein nordpolnisches Dörfchen wurde zum Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens! In Czerniki, einem kleinen Ort südlich von Danzig (Woiwodschaft Pommern), fanden Ermittler am gestrigen Freitagabend in einem Keller die vergrabene Leiche eines Neugeborenen - der vor etwa drei Wochen zur Welt kam.