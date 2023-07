Tragödie auf der Ostsee: Schubste Mutter (†36) ihr krankes Kind (†7) in den Tod?

Die 36-Jährige wurde mithilfe eines NATO-Hubschraubers aus Deutschland aus dem Wasser gezogen. Der Junge wurde zuerst auf ein Rettungsboot gehievt und dann an Helfer in einem dänischen Hubschrauber übergeben. Bei beiden wurde sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, jedoch ohne Erfolg.

Der Unfall auf der Ostsee ereignete sich am Donnerstagnachmittag, als sich die Fähre bereits in schwedischen Hoheitsgewässern befand. Wie die polnische Boulevardzeitung Fakt berichtet, fiel zuerst das Kind ins Wasser. Die Polin sprang gegen 16.20 Uhr von der Fähre.

In Polen arbeitet die Polizei an der Aufklärung im Fall einer verstorbenen Mutter und ihres Sohnes. (Archivbild) © 123rf.com/darekszachnowski

Zunächst hieß es, der Junge sei über Bord gefallen und die Mutter ihm nachgesprungen. Die genauen Umstände dieser Tragödie sind jedoch noch nicht bekannt. Laut dem polnischen Nachrichtenportal Polsat News arbeiten schwedische und polnische Ermittler in getrennten Verfahren an der Aufklärung. In diesem Zusammenhang habe sich nun eine Kehrtwende bei der Unfallursache ergeben.

Aufgrund neuer Erkenntnisse der Bezirksstaatsanwaltschaft in Gdańsk wird in diesem Fall derzeit eine Untersuchung wegen Mordes an einem Kind und eines Selbstmordversuchs der Mutter durchgeführt, sagte Grażyna Wawryniuk, Sprecherin der Bezirksstaatsanwaltschaft in Gdańsk.

Ähnliche Angaben machten auch die schwedischen Ermittler: "Wir haben eine vorläufige Untersuchung eingeleitet, in der das Verbrechen als Mord eingestuft wird, aber es gibt keinen Verdächtigen", sagte Staatsanwältin Stina Brindmark von der Staatsanwaltschaft in Karlskrona.

"Die Ermittlungen zielen darauf ab, zu erklären, was passiert ist."

Erstmeldung von 10.06 Uhr, zuletzt aktualisiert um 15.25 Uhr.