Verfolgungsjagd mit Bus! Fast 40 Migranten an Bord, Teenager am Steuer

Gorzów Wielkopolski (Polen) - Ein 17-Jähriger hat in dieser Woche versucht, abzuhauen, als eine Grenzschutzkontrolle in Polen seinen Lieferwagen überprüfen wollte. Wie sich später herausstellte, waren 37 Migranten im Inneren des Fahrzeugs versteckt. Ihr Ziel: Deutschland.

Im Inneren des Lieferbusses, der von polnischen Grenzschützern gestoppt wurde, befanden sich 37 geflüchtete Menschen. © Straż Graniczna Nadodrzański (Grenzschutz Nadodrzański) (2)

Wie der polnische Grenzschutz am Freitagnachmittag mitteilte, nahmen Beamte des Grenzschutzpostens in Gorzów Wielkopolski, rund 50 Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze entfernt, den jungen Polen nach einer rasanten Verfolgungsjagd am Dienstag fest.

Der Mann hatte zuvor die Anhaltesignale der Uniformierten nicht beachtet und begann stattdessen, mit seinem Citroen-Lieferwagen, der ein polnisches Kennzeichen hatte, mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Grenze zu Deutschland zu flüchten.

Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung des Fahrers auf, der mehrfach die Straßenverkehrsordnung missachtete und andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Nach einer kilometerlangen Flucht, bei der der Schleuser mehrmals versuchte, die ihn verfolgenden Grenzschutzwagen von der Straße zu drängen, konnte der Kleinbus sicher gestoppt werden.