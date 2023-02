Von den Deutschen zerbombt: Polen baut Augusts prächtige Residenz wieder auf

Dresden/Warschau - Sie standen für Sachsens Glanz und Gloria: die Regierungs-Residenzen von August dem Starken in Dresden - und in Warschau. Während das kriegszerstörte Stadtschloss in Dresden nach 35 Jahren Sanierung wieder fast vollendet ist, wird Augusts Residenz, die er sich als König von Polen (ab 1694) in Warschau errichten ließ, jetzt auf seinen Überresten neu erstehen.