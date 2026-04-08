ADAC-Analyse zeigt: Neue Spritpreisregel macht das Tanken sogar noch teurer

München - Seit gut einer Woche dürfen die Preise an Tankstellen nur noch einmal täglich um 12 Uhr erhöht werden. Durch diese neue Regelung nach dem Vorbild Österreichs erhoffte sich die Politik Entlastung an der Zapfsäule - doch das Gegenteil ist der Fall!

Die Preise an Deutschlands Tankstellen erreichen täglich neue Rekorde. © Philip Dulian/dpa

Wie eine Auswertung des ADAC ergibt, hätten sich die Befürchtungen des Mobilitätsclubs bestätigt, "dass Mineralölkonzerne auf die mangelnde Flexibilität bei Preisanpassungen mit deutlichen Risikoaufschlägen reagieren".

Der ADAC schaute dabei auf die Daten bis einschließlich 7. April. Die Spritpreise seien um 12 Uhr um bis zu 12 Cent bei Diesel und 10 Cent bei Super E10 angehoben worden, "obwohl sich der Ölpreis nach wie vor auf einem ähnlichen Niveau bewegt wie vor Einführung der Neuregelung".

Die Möglichkeit, die Preise jederzeit zu senken, werde hingegen nur unzureichend genutzt.

Heißt: Die von der Bundesregierung als "Spritpreisbremse" verkaufte Maßnahme verpufft nicht nur, sie treibt die Preise an den Zapfsäulen noch weiter in die Höhe!

Wie der ADAC berichtet, sind die Preise seit der Einführung der Neuregelung am 1. April "deutlich gestiegen". "Bei Diesel wurde bereits am ersten Tag das mehrjährige Allzeithoch überschritten und seitdem jeden Tag auf ein Neues übertroffen", so der Automobilclub.