1000-Euro-Entlastungsprämie für Arbeitnehmer vom Tisch!

Berlin - Die Entlastungsprämie für Arbeitnehmer von bis zu 1000 Euro als Ausgleich für die hohen Spritpreise ist nach Angaben aus der Führung der Unionsfraktion vom Tisch.

Jens Spahn (CDU, 45, r.) und Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (CSU, 51). © Michael Kappeler/dpa

Das Vorhaben werde nicht weiter verfolgt, schrieben Fraktionschef Jens Spahn (CDU, 45) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann (51) an die Abgeordneten der Union nach der Sitzung des Koalitionsausschusses.

Die Nachricht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuvor hatte auch die "Rheinische Post" darüber berichtet. In einem Schreiben von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch an die sozialdemokratischen Abgeordneten wurde die am vergangenen Freitag vom Bundesrat gestoppte Prämie nicht erwähnt.

Vorgesehen war, dass die Arbeitgeber ihren Beschäftigten bis zum 30. Juni 2027 eine Prämie von bis zu 1000 Euro zahlen können, die steuer- und abgabenfrei sein sollte.

Die Unternehmen hätten die Zahlung als Betriebsausgaben von der Steuer absetzen können.