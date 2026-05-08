Wissenschaftler über Merz-Kanzlerschaft: "Eine Regierung, die total versagt"

Heiner Flassbeck (75) war Chef-Volkswirt bei den Vereinten Nationen und Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. © Screenshot/YouTube/Westend Verlag

Die angekündigten Reformen im Gesundheitswesen oder bei der Rente seien völlig nutzlos, erklärt der frühere Chef-Volkswirt für Handel und Entwicklung bei den Vereinten Nationen: "Weder die Rentner haben dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft nicht läuft, noch die Kranken oder wer auch immer. Auch die Bürgergeld-Empfänger haben nicht dafür gesorgt, auch die Migranten nicht, niemand hat dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft nicht läuft, außer: eine Regierung, die total versagt!"

"It’s the economy, stupid", zitiert der 75-Jährige einen berühmten Ausspruch des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (79), um die Bedeutung des Wirtschaftswachstums für die Zufriedenheit mit einer Regierung zu unterstreichen: "Wenn es um Wahlen geht, geht es um die Wirtschaft!"

Doch in dieser Frage sei die Merz-Regierung "vollkommen unfähig", wettert der Wissenschaftler in einem Video, welches der in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ansässige "Westend Verlag" am Donnerstagabend auf YouTube veröffentlichte.

Flassbeck fordert, dass die Bundesregierung deutlich mehr Schulden aufnehmen müsse, um mit diesem Geld die Wirtschaft in Deutschland zu beleben.