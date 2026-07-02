"Anti-Wertschätzungsprogramm": NRW-Demenzverbände kritisieren Reformpaket für Pflege

Düsseldorf - Die Alzheimer Gesellschaften NRW haben Teile der geplanten Pflegereform als "Anti-Wertschätzungsprogramm" kritisiert und fordern Nachbesserungen.

In NRW sind nach Schätzungen etwa 400.000 Menschen an Demenz erkrankt - und es werden immer mehr. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Reform belaste zu Hause lebende Menschen mit Demenz und auch die pflegenden Angehörigen, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes der Alzheimer Gesellschaften NRW, Peter Pick in Düsseldorf.

Vor allem die geplante Kürzung der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige stößt auf Kritik. Bisher erhielten berufstätige Angehörige, die für die Pflege die Arbeitszeit kürzen oder ganz aus dem Beruf ausscheiden, als Ersatzleistung Rentenversicherungsbeiträge aus der Pflegeversicherung. Diese sollten nun um 30 Prozent gekürzt werden.

Das sei ein fatales Signal für Menschen, die auf Berufstätigkeit und Geld verzichteten, um Angehörige, Partner oder Eltern zu pflegen. Sie würden damit "bestraft, dass sie in der Zukunft weniger Rente haben", so Pick.

Auch Einstufungskriterien für Pflegegrade sollen durch die Reform verschärft werden und der sogenannte Entlastungsbeitrag im Pflegegrad 1 entfallen. Gerade damit aber könnten Betreuungsbesuche von Alltagshelfern finanziert werden, damit Angehörige entlastet würden, sagte Pick.