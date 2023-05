Nur noch fünf statt acht Jahre: Regierung möchte Ausländern die Einbürgerung erleichtern

Auch die Kinder von Zuwanderern sollen schneller Staatsbürger werden. Hierzu muss eines der Eltern mindestens fünf Jahre lang in Deutschland gelebt haben. Bisher war die Dauer des Mindestaufenthaltes ebenfalls bei acht Jahren festgelegt.

Damit sollen auch die Leistungen der ehemaligen Gastarbeiter in Westdeutschland und die der Vertragsarbeiter in der DDR gewürdigt werden.

Die Opposition im Deutschen Bundestag übt Kritik. Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei (49, CDU): "Es führt zu einer Entwertung der deutschen Staatsangehörigkeit."

Fraktions- und Parteikollege Alexander Throm (54) ergänzte auf Twitter: "Die Einbürgerung sollte weiterhin am Ende eines erfolgreichen Integrationsprozesses stehen, nicht am Anfang!"

Ein paar Hemmnisse für die Einbürgerung hat die Bundesregierung in ihrem Gesetzentwurf jedoch noch in petto. Wer als Zuwanderer in Deutschland durch Rassismus oder Antisemitismus straffällig geworden oder von Sozialleistungen abhängig sei, der verwirke sein Recht auf eine schnelle Einbürgerung.

Laut Bundesinnenministerium leben in Deutschland derzeit etwa 10,7 Millionen Ausländer, von denen 5,7 Millionen bereits seit mindestens zehn Jahren im Land sind.