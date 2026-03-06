Ermittlungen gegen CDU-Abgeordnete Caroline Bosbach: Justiz mit weiteren Durchsuchungen

Köln - Im Zusammenhang mit Betrugs-Ermittlungen gegen die CDU -Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach (36) hat die Kölner Staatsanwaltschaft Durchsuchungen bei weiteren Beschuldigten durchgeführt. Dabei seien am Donnerstag "auch Beweismittel zur Auswertung sichergestellt" worden, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit.

Gegen die CDU-Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach (36) wird wegen des Verdachts des Betrugs ermittelt. © Michael Kappeler/dpa

Nähere Angaben dazu wollte er nicht machen. Nach einem Bericht des "Kölner Stadt-Anzeiger" haben die Ermittler die Handys zweier ehemaliger Wahlkampfhelfer der CDU-Politikerin beschlagnahmt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit vergangenem November gegen Bosbach wegen des Anfangsverdachts des gemeinschaftlichen Betrugs. Dabei geht es um den Vorwurf, die Politikerin habe im Januar 2025 einen ihrer damaligen Wahlhelfer dazu veranlasst, eine fingierte Rechnung in Höhe von 2500 Euro beim Kreisverband der CDU Rhein-Berg einzureichen.

Außerdem werde geprüft, ob Bosbach den Wahlhelfer dazu gebracht habe, ihr den Betrag in bar auszuhändigen, teilte die Staatsanwaltschaft damals mit. Gegen ihn laufen ebenso Ermittlungen wie gegen eine frühere Mitarbeiterin der Parlamentarierin. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Bosbach bestreitet alle Vorwürfe. Sie sei zuversichtlich, "dass das Ermittlungsverfahren nach Abschluss der Ermittlungen eingestellt wird", hatte sie mitgeteilt. Schon im Sommer 2025 hatte sie beteuert, dass an den Vorwürfen nichts dran sei.