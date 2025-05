Frauke Petry: Ex-AfD-Chefin will neue Partei gründen

Frauke Petry war 2017 aus der AfD ausgetreten, will mit einer neuen Partei die deutsche Polit-Landschaft aufmischen. © Anthony Anex/KEYSTONE/dpa

"Vorbereitend" für die geplante Neugründung "haben Mitstreiter und ich vor einigen Monaten den Verein 'Team Freiheit' gegründet", sagte Petry der Zeitung "Welt" (Dienstagsausgabe).

"Es gibt keine Partei, die das dringend Notwendige fordert: eine drastische Senkung der Staatsquote auf 25 Prozent in fünf Jahren, also minus fünf Prozent pro Jahr, und Meinungsfreiheit durchsetzen", sagte Petry.

Die Staatsquote ist das Verhältnis der Sozialausgaben eines Landes im Vergleich zur Wirtschaftsleistung.

Diese Quote lag im vergangenen Jahr in Deutschland bei 49,5 Prozent. Petry war von 2013 an AfD-Parteichefin, 2017 trat sie aus der Partei aus, nachdem sie damit gescheitert war, die AfD auf einen gemäßigteren Kurs festzulegen.

Wie ihre neue Partei heißen soll, sagte Petry noch nicht.