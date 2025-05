Umfrage: Mehrheit der Deutschen ist gegen Friedrich Merz als Bundeskanzler

Mainz - Voraussichtlich am Dienstag soll der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz zum neuen Bundeskanzler gewählt werden. Dabei genießt der 69-Jährige aber nur die Unterstützung einer Minderheit in der Bevölkerung. Die Mehrheit der Deutschen lehnt den Sauerländer als Kanzler ab.

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz (69) wird voraussichtlich am 6. März im Bundestag zum Bundeskanzler gewählt werden. © Michael Kappeler/dpa

Dies zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag der Fernsehsendung "ZDF-Politbarometer". Dafür wurden 1297 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte befragt.

Demnach fänden es lediglich 38 Prozent "gut", wenn Merz Bundeskanzler wird. Eine Mehrheit von 56 Prozent findet das hingegen "nicht gut". Keine Angabe machten 6 Prozent, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

Auch die von Merz nach seiner Wahl angeführte schwarz-rote Koalition im Bundestag findet nur verhaltene Unterstützung, schneidet aber besser ab, als der Kanzler in spe: Das kommende Bündnis von CDU, CSU und SPD wird von 48 Prozent begrüßt. Ablehnung findet Schwarz-Rot bei 37 Prozent, "und 10 Prozent ist es egal", ergänzte ein Sprecher. Die verbleibenden fünf Prozent gaben keine Einschätzung ab.

In ihren Erwartungen an die kommende neue Bundesregierung stehen für die Deutschen "Wirtschaft" (45 Prozent) und "Soziales" (21 Prozent) an erster Stelle.

Der im Bundestagswahlkampf so vordringlich behandelte Themenkomplex "Asyl/Flüchtlinge" ist nur etwa 12 Prozent der Menschen wichtig. Auf den beiden letzten Plätzen bei der aktuellen Umfrage liegen mit jeweils 10 Prozent "Verteidigung" und "Klimaschutz".