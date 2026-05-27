Experten besorgt: Immer mehr Jugendliche greifen zur Zigarette

Köln – Jugendliche greifen wieder häufiger zu Zigaretten und Vapes. Das zeigt eine neue Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit (BIÖG).

Vor allem Vapes werden bei Jugendlichen laut der Umfrage des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit immer beliebter. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

Demnach hat 2025 fast jeder zehnte Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren Nikotinprodukte konsumiert. 2021 lag der Anteil noch bei 6,1 Prozent, inzwischen sind es 9,6 Prozent. Besonders E-Zigaretten liegen im Trend.

"Die Drogenaffinitätsstudie ist ein klares Warnsignal", sagte der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (48, CDU), bei der Vorstellung der Zahlen in Köln.

Jugendliche würden wieder häufiger rauchen und vapen, weil die Produkte "leichter sichtbar, leichter verfügbar und oft gezielt attraktiv gemacht" seien. Deshalb brauche man in jeglicher Hinsicht strengere Regeln.

Besonders auffällig: Der Vape-Konsum bei Mädchen ist massiv gestiegen. Während 2021 nur 1,8 Prozent der weiblichen Jugendlichen Mehrweg-E-Zigaretten nutzten, sind es inzwischen 7,8 Prozent.

Bei Jungen stieg der Anteil von 2,9 auf 6,7 Prozent.