Schwuler Kanzler, bisexuelles Kind? Für Deutsche kein Problem! Doch bei einem Thema hapert die Toleranz

Deutschland - Erst seit gut achteinhalb Jahren gibt es in Deutschland die Ehe für alle. Doch wie sehr wird sie heute akzeptiert? Eine neue Umfrage liefert erstaunliche Ergebnisse - auch darüber, wie es generell um die sexuelle Offenheit und Toleranz bestellt ist. Die Angaben von älteren Studienteilnehmern sowie AfD -Anhängern dürften den ein oder anderen überraschen …

LGBTQ+-Personen müssen auch in Deutschland nach wie vor für Toleranz und Akzeptanz kämpfen. (Symbolfoto) © dpa | Heiko Rebsch

Die Studie wurde im Auftrag des Erotikportals Erobella durchgeführt. Dabei wurden 1000 Erwachsene in Deutschland über Pollfish befragt, wie man gegenüber TAG24 erklärte. Die digitale Forschungsplattform verwendete eine Methodik, welche "eine demografische Verteilung, die der Gesamtbevölkerung möglichst nahekommt", ermöglichen soll.

Dabei kam heraus, dass 75,3 Prozent der Befragten aktuell die gleichgeschlechtliche Ehe befürworten. Nur rund zehn Prozent lehnen sie ab. 72,6 Prozent hätten auch nichts gegen einen homosexuelle(n) Kanzler bzw. Kanzlerin.

Mehr als 72 Prozent der Studien-Teilnehmer hätten darüber hinaus überhaupt kein Problem damit, wenn ihre eigenen Kinder schwul, lesbisch oder bisexuell wären. Insgesamt zeigen die Wähler der Grünen und Linken die höchste Akzeptanz gegenüber queerer Vielfalt.

Am niedrigsten ist diese bei Anfängern von AfD und BSW, aber: Mit einem Queer-Akzeptanz-Index von 3,30 (auf einer Skala von 1 bis 5) liegt die Zustimmung zur gleichgeschlechtlichen Ehe auch bei Wählern der rechtskonservativen bis rechtsextremen AfD über dem Neutralwert von 3,00 (BSW 3,56/Union 3,71/FDP 3,79/SPD 3,9/Linke 4,22/ Grüne 4,28).