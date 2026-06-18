Innerhalb von zehn Jahren: Zahl der Ausländer mit Azubi-Vertrag fast verdoppelt

Düsseldorf - In NRW haben im vergangenen Jahr 16.164 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit einen Ausbildungsvertrag im dualen System abgeschlossen - das waren fast doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor.

Ein Auszubildender zum Mechatroniker bearbeitet in einer Ausbildungswerkstatt an einem Schraubstock ein Werkstück. (Symbolfoto) © Oliver Berg/dpa

Die meisten ausländischen Azubis kamen aus der Ukraine (1890 Personen) und aus Syrien (1860 Personen), wie das Statistische Landesamt IT.NRW mitteilte. Es folgen mit je mehr als 1000 neuen Auszubildenden Vietnam, die Türkei und der Irak.

Blick zurück: 2015 hatten zunächst 8124 nichtdeutsche Azubis ihre Ausbildung begonnen. Seitdem steigt die Zahl nahezu kontinuierlich an. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 war es den Angaben zufolge ein Plus von gut 19 Prozent.

Im Gegensatz dazu hat die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge bei deutschen Azubis im Zehnjahresvergleich um 22,6 Prozent erheblich abgenommen.

2015 hatten noch 107.835 deutsche Azubis ihre Ausbildung begonnen - 2025 starteten lediglich 83.424 Deutsche ins duale System. Im Vergleich zum Vorjahr 2024 war das ein Minus von 8,7 Prozent.

Insgesamt wurden 2025 demnach 99.588 neue Ausbildungsverträge in NRW geschlossen. Die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge im dualen System lag damit laut IT.NRW erstmals unter 100.000.