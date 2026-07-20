Hilfen für Kinder finanzschwacher Eltern: Hier liegt NRW im Bundesvergleich

Gütersloh - Beim Abruf von Finanzhilfen für Kinder und Jugendliche, deren Eltern Grundsicherung beziehen, liegt Nordrhein-Westfalen im bundesweiten Vergleich mit vorn.

Kinder und Jugendliche, deren Eltern Grundsicherung beziehen, haben Anspruch auf finanzielle Unterstützung für das Mitmachen bei Sport, Kultur und Schule. (Symbolbild) © Uwe Anspach/dpa

Laut einer Analyse der Bertelsmann Stiftung beziehen 80,2 Prozent der 6- bis unter 15-Jährigen Finanzhilfen für den Schulbedarf, 38,5 Prozent beteiligten sich an der Mittagsverpflegung in Kitas oder Schulen und 21,2 Prozent erhalten Geld für die Teilhabe am sozialen oder kulturellen Leben.

Für ganz Deutschland liegen die Zahlen bei 77,8 (Schule), 37,1 (Mittagessen) und 18,3 Prozent (Sportvereine und Kultur).

Bei den 15- bis unter 18-Jährigen liegen die Zahlen ebenfalls über dem bundesweiten Schnitt, nur bei der Mittagsverpflegung hat hier NRW einen Ausreißer nach unten.

In dieser Altersgruppe nutzen im Land 16,8 Prozent das gemeinsame Essen, bundesweit sind 19,6 Prozent. Geld für den Schulbedarf bekommen in NRW 64,7 Prozent der 15- bis unter 18-Jährigen, in ganz Deutschland sind 60,3 Prozent.

Bei der Teilhabe für das soziale und kulturelle Leben beziehen in NRW 15,0 Prozent der Anspruchsberechtigten Gelder, bundesweit sind es 12,1 Prozent.