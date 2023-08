Patient bricht sein Schweigen und gesteht erschreckende Details

Ein junger Pole erlebte in seiner Kindheit schlimme Dinge. Heute kämpft er um seine Gesundheit - und um eine bessere Zukunft. (Symbolbild) © 123rf.com/chernobrovin

Sein dramatisches Schicksal wurde bekannt, als der mittlerweile 26-Jährige im Krankenhaus lag, einem anderen Patienten davon erzählte und dieser schließlich die Redaktion des polnischen Nachrichtenportals Interwencja informierte.

Inzwischen lebt der junge Mann in Zielona Góra, einer kleinen Stadt in der Woiwodschaft Lebus in Polen. Er ist körperlich behindert und hat Mobilitätsprobleme. Deshalb wurde er vor einigen Monaten in eine Klinik eingeliefert, wo er sich wiederholt einer sehr komplizierten Operation unterzog.

Die Schmerzen seien danach kaum zu ertragen, doch Wojciech hält sie tapfer aus.

"Meine Füße wurden gestreckt, meine Zehen waren gebrochen und in jeden wurde ein Draht eingeführt, um meine Füße wieder aufzurichten", sagte Wojciech.

Die Ärzte erklärten ihm, dass er normal laufen könnte, wenn er schon als Kind die benötigte Hilfe bekommen hätte.