Umfrage zeigt: Jeder vierte Deutsche ist untreu!

Hoppla, jeder vierte Deutsche ist in einer Beziehung schon fremdgegangen! (Symbolbild) © vladimirfloyd/123RF

Dabei weichen Vorstellung und Realität voneinander ab, wie die repräsentative Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Norstat im Auftrag des Magazins "Playboy" deutlich macht.

Zwar gab die Mehrheit der Befragten an, dass Treue ihnen in einer Liebesbeziehung wichtig sei. Gleichzeit gestand jeder Vierte der Befragten (26 Prozent der Frauen und 24 Prozent der Männer), schon mindestens einmal in einer Beziehung fremdgegangen zu sein.

Die Seitensprünge passieren zumeist spontan (86 Prozent). Dabei wird man vor allem im Freundeskreis (27 Prozent), beim Ausgehen (20 Prozent) und im beruflichen Umfeld (17 Prozent) verführt. Affären, die bewusst über Dating-Apps geplant werden, sind hingegen eine Seltenheit (9 Prozent).

Als Grund für ihr Fremdgehen geben Frauen vorwiegend emotionale Unzufriedenheit an, hadern bereits damit, ihre Beziehung zu beenden. Männer gegen hingehen eher triebgesteuert fremd, zum Beispiel, weil sich eine "verlockende Gelegenheit" bietet (41 Prozent) oder sie in ihrer Beziehung zu wenig Verkehr haben (26 Prozent).