Heikles Thema: Wie erkläre ich Kindern den Tod?

Zum Totensonntag gibt die Trauerhilfe der Johanniter Ratschläge zum Umgang mit trauernden Kindern.

Von Friederike Hauer

München - Am Totensonntag wird an die Menschen erinnert, die im Jahr zuvor gestorben sind. In vielen Familien ist das Thema Tod an diesem Tag besonders präsent. Wie gehen Eltern am besten damit um?

Trauernde Kinder sollten bei Erwachsenen auf ein offenes Ohr stoßen und Fragen stellen dürfen. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa Erwachsene tun sich im Umgang mit dem Tod schwer, gerade wenn sie ihre eigenen Kinder vor Traurigkeit und Schmerz schützten wollen. Dabei können gerade vermeintlich tröstliche Aussagen wie "Oma ist friedlich eingeschlafen" Kinder verwirren und sogar zusätzlich ängstigen.

Kinder wol­len Zusammenhänge verstehen, erklärt Svenja von Weitershau­sen, Team­leitung des Johanniter-Trauerzentrums Lacrima in München. Das geht am besten, wenn sie in Bräuche und Rituale miteinbezogen werden. "Erklären Sie Ihrem Kind, dass an diesen Gedenktagen viele Menschen bewusst an die Verstorbenen denken. Ähnlich wie bei einem Geburtstag, nur diesmal, um sich zu erinnern", empfiehlt von Weitershau­sen. Je nach Familie helfen Rituale, wie eine Kerze anzuzünden oder eine Erinnerung zu teilen. "Rituale helfen, das Unsichtbare sichtbar zu machen". Kinder lernen an Vorbildern, und das gilt auch für das Trauern. Das lässt sich auch gut mit einem Besuch auf dem Friedhof verbinden.

Kinder in Trauer: Wie gehen Eltern mit schwierigen Fragen um?