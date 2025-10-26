Krankgeschrieben, aber im TV? Lehrer aus NRW sorgt für großen Ärger

Düsseldorf - Wieder sorgt ein lange krankgeschriebener Lehrer für Aufregung in NRW : Der Mann soll während einer rund einjährigen Auszeit in zwei Kochshows im Fernsehen aufgetreten sein.

Ein krankgeschriebener Lehrer aus NRW soll in Kochshows aufgetreten sein. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Die zuständige Bezirksregierung Köln bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass sie ein Disziplinarverfahren gegen den Mann eingeleitet habe.

Die Aufsichtsbehörde wollte keine weiteren Angaben machen, "da es sich bei Disziplinarangelegenheiten um streng vertrauliche Personalmaßnahmen handelt."

Wie die dpa erfuhr, war der Mann in zwei Kochshows als Kandidat angetreten. Die Bezirksregierung hatte den Lehrer zunächst um eine schriftliche Stellungnahme gebeten.

So wollte man unter anderem klären, ob die Shows während der Krankschreibung ausgestrahlt oder tatsächlich aufgezeichnet worden waren.

Der Lehrer antwortete laut Bezirksregierung fristgerecht, das Schreiben sei danach geprüft worden. Im Anschluss wurde das Disziplinarverfahren eingeleitet. Voraussetzung dafür sind laut Gesetz "zureichende tatsächliche Anhaltspunkte". Das Verfahren kann aber auch eingestellt werden, wenn sich der Verdacht nicht erhärtet.