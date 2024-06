Neuer Bericht! DDR-Opfer werden auch heute noch ungerecht behandelt

Berlin - Noch heute leiden Zehntausende Opfer der SED-Diktatur unter den Folgen politischem Unrechts und Gewalt in der DDR. Bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes prangerte Opferbeauftragte Evelyn Zupke (62) am Donnerstag offensichtliche Defizite an, die noch immer nicht behoben seien.