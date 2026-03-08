Aiwanger für Gasreserve und Erhalt bayerischer Speicher

München - Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (55, Freie Wähler ) schließt sich den Forderungen nach einer nationalen Gasreserve für 90 Tage an.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (55, Freie Wähler) fordert für den Ernstfall nationale Gasreserven. © Armin Weigel/dpa

"Vorsorge ist besser als am Ende mit leeren Händen dazustehen und erpressbar zu sein", sagte Aiwanger der dpa in München.

Vor dem Hintergrund zunehmender internationaler Spannungen dürfe die Versorgungssicherheit nicht immer wieder infrage gestellt werden.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Grünen im Bayerischen Landtag mit Blick auf Rekord-Tiefstände in bayerischen und deutschen Gasspeichern einen Bericht von Aiwanger gefordert.

Sie verlangten Aufschluss über die momentane Situation im Freistaat und über geplante Maßnahmen der Staatsregierung, langfristig Versorgungssicherheit zu schaffen und die Abhängigkeit von Gas zu reduzieren.

Anfang Februar hatten die Grünen im Bundestag Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) Untätigkeit vorgeworfen.