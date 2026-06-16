Politiker-Aufstand gegen Windradgesetze des Bundes

Pirna - Aufstand gegen die Wind-Gesetze des Bundes: Der Kreistag Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sprach sich am Montagabend in Pirna klar gegen die pauschalen Flächenziele des Windenergieflächenbedarfsgesetzes (WindBG) aus.

Plakate von Bürgerinitiativen, die gegen den Ausbau der Windenergie mobil machen, findet man im ganzen Land. © Ralph Kunz

Das Parlament des Landkreises fordert Änderungen auf Bundes- und Landesebene.

"Starre Flächenvorgaben werden den unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort nicht gerecht", sagt Kerstin Körner (54, CDU). Die Oberbürgermeisterin von Dippoldiswalde setzt sich dafür ein, dass das starre 1,3- bzw. 2-Prozent-Flächenziel, welches der Bund vorgegeben hat, gekippt wird.

Der Kreistag fordert in seinem Beschluss die Landesregierung zum Handeln auf. Sie soll im Bundesrat dafür eintreten, dass das WindBG aufgehoben oder zumindest überarbeitet wird. Kerstin Körner kämpfte energisch für den Beschluss: "Das jetzige Gesetz ist, so wie es ist, falsch. Man muss endlich anfangen, schrankenlos zu denken."

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