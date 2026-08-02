Gesundheits-Sparpaket mit spürbaren Folgen: Widerstand bei Therapeuten

Wiesbaden - Milliarden-Ausgabenbremsen sowie höhere Zuzahlungen: Was bedeutet das Sparpaket für Patienten und Praxen? Hessische Therapeuten warnen eindringlich vor den Folgen des beschlossenen Gesundheitsreform-Gesetzes!

Martin Badzura rechnet durch das Gesetz mit massiven Folgen. © Lea Winkler/dpa

"Was sich erst einmal vom Namen her schön anhört, weil es Stabilität suggeriert", erklärt der Psychologische Psychotherapeut Martin Badzura in seiner Praxis in Offenbach am Main. "Das Gegenteil ist aber der Fall. Aus meiner Sicht ist es einer der größten Eingriffe in die Versorgung und Vergütung der ambulanten Psychotherapie in Deutschland."

Die entsprechend geplanten Maßnahmen im GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz erhöhten den Druck auf die ambulant tätigen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen enorm, hieß es von der Psychotherapeutenkammer Hessen kurz nachdem das Gesetz von der Regierung beschlossen wurde.

"Dieses gesamte Paket spart am völlig falschen Ende - zulasten psychisch erkrankter Menschen und einer Berufsgruppe, die nur ein Prozent der GKV-Kosten ausmacht", sagte Präsidentin Heike Winter. Und weiter: "Jeder Euro, der jetzt gespart wird, muss an anderer Stelle draufgezahlt werden. Wir sind maßlos enttäuscht über dieses Gesetz."

Die meisten Kürzungen würden spätestens ab Januar 2027 wirksam.