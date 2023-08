Wärmewende könnte größtes Infrastruktur-Projekt seit dem Wiederaufbau werden

Halle (Saale) - Durch eine klimafreundlichere Wärmeversorgung könnten für Kommunen langfristig nicht nur die Kosten sinken, sie könnten auch selbstständiger und unabhängiger werden. Doch Deutschland stehe bei dem Mega-Projekt erst am Anfang, sagt ein Experte.

Der größte Teil des deutschen Energieverbrauchs fällt im Wärmesektor an. Damit Heizen weniger klimaschädlich wird, hat die Bundesregierung die Klimawende angeschoben. Laut Experten steht Deutschland dabei jedoch noch am Anfang. © Marcus Brandt/dpa

"Ich glaube wirklich, das wird das größte Infrastrukturprojekt Deutschlands nach dem Aufbau des Landes nach dem Zweiten Weltkrieg werden", sagte Robert Brückmann, Leiter des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW), der Deutschen Presse-Agentur. Und es werde "wahnsinnig viel Geld kosten".

Auch deshalb sei es wichtig, die Kommunen dabei zu unterstützen, ihre Wärmeversorgung umzugestalten, um so auch Zuverlässigkeit und Sicherheit zu schaffen. Zudem hätten die Kommunen durch eine eigene Wärmeplanung die lokale und regionale Wertschöpfung in hohem Maße in der Hand.



"In Deutschland haben wir um die 20 Millionen Häuser und etwa 40 Millionen Wohneinheiten, die wir umrüsten müssen. Um das zu schaffen, müssen sich die Kommunen überlegen, wie das aussehen kann", sagte Brückmann.

An diesem Punkt komme das Kompetenzzentrum ins Spiel, das Teil der Deutschen Energie-Agentur (dena) ist. Es will den rund 10.700 Kommunen in Deutschland dabei helfen, ihre Wärmeversorgung neu zu denken und einen sogenannten Wärmeplan zu entwerfen.