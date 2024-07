Hier entsteht ein neuer Windpark in Sachsen

Reinsdorf - In den kommenden Monaten entsteht im Landkreis Zwickau der neue Windpark Reinsdorf/Mülsen mit vier Windkraftanlagen.

Wie die SachsenEnergie AG mitteilte, beginnen Ende Juli die bauvorbereitenden Maßnahmen, dann rollen die ersten Bagger an. Mit dem Bau soll die Energiewende aktiv vorangetrieben werden.

Wie die Bürger im Umkreis an den Windenergieanlagen teilhaben können, ist in Planung. "Darüber, wie genau die Bürgerinnen und Bürger profitieren können, wird SachsenEnergie noch in diesem Jahr informieren", heißt es abschließend.