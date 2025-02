Laut Energiekonzern: Bayerns Solaranlagen 2024 bundesweit am produktivsten

Die größte monatliche Solarstromproduktion fiel demnach aber nicht in Bayern an, sondern sehr viel weiter nördlich.

Rechnerisch würde das laut Eon genügen, um den Jahresstrombedarf einer vierköpfigen Familie in einem neueren Einfamilienhaus mit Wärmepumpe zu decken, plus etwa 7500 Kilometer Fahrtstrecke mit einem Elektroauto.

Die durchschnittliche Stromernte einer privaten Solaranlage auf dem Dach eines bayerischen Einfamilienhauses war der Schätzung zufolge mit rund 9560 Kilowattstunden höher als in jedem anderen Bundesland.

Im Mai in Schleswig-Holstein mit 1435 Kilowattstunden pro Anlage. Laut Eon sind in Bayern derzeit über 744.000 private Solaranlagen in Betrieb, Balkonkraftwerke nicht mitgerechnet.