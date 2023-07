Solarboom im Norden: Immer mehr Balkonkraftwerke

Hamburg - Solaranlagen sind spätestens seit dem rasanten Anstieg der Strompreise im vergangenen Jahr extrem gefragt. Vor allem sogenannte Balkonkraftwerke erfreuen sich auch in Norddeutschland großer Beliebtheit.

An dritter Stelle kommt Mecklenburg-Vorpommern . Der Bestand wuchs um 5208 Anlagen auf insgesamt 7601. 3,2 Megawatt wurden zugebaut, sodass insgesamt maximal 4,6 Megawatt erreicht werden.

Im nördlichsten Bundesland ist der Zuwachs ebenfalls enorm. In Schleswig-Holstein kamen von Januar bis Ende Juni 7952 neue Anlagen mit 6,1 Megawatt Leistung hinzu. Dort sind insgesamt 10.887 Balkonkraftwerke mit 7,9 Megawatt in Betrieb.

Die Mini-Solaranlagen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Im Stadtstaat Hamburg kamen zwischen 1. Januar und 30. Juni 981 Mini-PV-Anlagen dazu. Sie bringen es auf knapp 0,6 Megawatt Nennleistung. Insgesamt sind in der Hansestadt 1694 Plug and Play Solarmodule registriert, die es auf fast 1 Megawatt bringen. In Bremen gibt es 861 angemeldete Balkonkraftwerke, 558 mehr als noch im Vorjahr. Scheint die Sonne, können maximal 0,5 Megawatt klimaneutraler Strom erzeugt werden.

Zu den angemeldeten Anlagen dürfte eine Vielzahl nicht registrierter kommen.

Der Zuwachs fällt in eine Zeit hoher Strompreise. Inzwischen sinken die Anlagenpreise wieder, die Lieferprobleme durch den gestörten Welthandel gehören der Vergangenheit an und die Mehrwertsteuer für Solaranlagen wurde zum 1. Januar 2023 auf null Prozent gesenkt. Selbst in vielen Discountern werden Balkonkraftwerke inzwischen angeboten.

In Schleswig-Holstein wird die Anschaffung mit 200 Euro aus dem Klimaschutz-Förderprogramm bezuschusst. In Mecklenburg-Vorpommern gab es sogar bis zu 500 Euro, inzwischen kann der Zuschuss nur von Mietern beantragt werden.

Wie sich diese Entwicklungen auf den Bestand auswirken, wird das zweite Halbjahr 2023 zeigen. Angesichts des großen Angebots und Interesses dürfte sich der Boom fortsetzen.