Grenze erreicht! Kann Sachsen-Anhalt jetzt noch Flüchtlinge aufnehmen?

Magdeburg - Viele Landkreise und Kommunen in Sachsen-Anhalt stoßen derzeit bei der Aufnahme von Flüchtlingen an ihre Grenzen.

Vor dem Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern in Berlin teilten viele Landkreise auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit, dass die Gemeinschaftsunterkünfte voll seien. Als problematisch bezeichnen viele Landkreise, dass die private Wohnungsanmietung von Geflüchteten immer schwieriger werde.

In den meisten Landkreisen hat die Belegung bereits eine Auslastung von über 80 Prozent erreicht. © Uli Deck/dpa

Die beiden großen Städte Magdeburg und Halle berichteten, dass es auch immer wieder Fälle von Menschen gebe, die sich nach Zuweisung des Asylstatus weigerten, aus den Gemeinschaftsunterkünften auszuziehen.

Einige sähen angesichts des Standards in den Unterkünften nicht die Notwendigkeit, in ein eigenes, unabhängiges Mietverhältnis zu wechseln, teilte Halles Stadtsprecher Drago Bock mit. Hier müsse manchmal die "Einsicht zu einem Wohnungswechsel" forciert werden. Hinzu komme aber auch, so heißt es aus dem Landkreis Harz, dass Vermieter oftmals nicht bereit seien, Geflüchtete als Mieter zu akzeptieren und der Mietprozess sehr langwierig sei.

In vielen Landkreisen sind die Gemeinschaftsunterkünfte entweder komplett ausgelastet oder mehr als 80 Prozent belegt. Nicht überall bezeichneten die Landkreise die Lage als angespannt, aber der gestiegene Zuzug von Geflüchteten sei deutlich zu spüren.

Die Landeshauptstadt Magdeburg hatte in der vergangenen Woche bereits ein provisorisches Zelt im Industriehafen aufgestellt. Dies sei aber noch nicht in Benutzung.