Ende der Maskenpflicht: Weitere Corona-Regeln laufen vorzeitig aus!

Berlin - Zum 1. März sollen fast alle Corona -Schutzmaßnahmen entfallen. Darauf einigten sich Bund und Länder am heutigen Dienstag. Lediglich in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sowie bei Arztbesuchen sollen noch Einschränkungen gelten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) © Kay Nietfeld/dpa

Fast alle Corona-Einschränkungen sollen zum 1. März bundesweit wegfallen. Die bisherige Regelung, wonach die Bundesländer unabhängig voneinander Corona-Schutzmaßnahmen festlegen konnten, entfällt.

Konkret bedeutet das: Die Maskenpflicht ist Geschichte, nur noch in Einrichtungen des Gesundheitswesens ist das Tragen einer FFP2-Maske noch verpflichtend.

Die Testpflicht gilt nur noch beim Besuch im Krankenhaus und für Angestellte im Gesundheitswesen.

Laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) hat sich in den letzten Monaten gezeigt, dass das Virus im Alltag beherrschbar sei. "Daraus ziehen wir Konsequenzen", sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin.

Gleichzeitig betonte der Minister, dass die Pandemie zwar noch nicht vorbei sei, aber ihren Schrecken verloren habe.

"Wer Patienten oder Heimbewohner besucht, wer Arzttermine wahrnimmt, muss weiterhin Maske tragen. Das sollte uns der Schutz vulnerabler Gruppen wert sein", so Lauterbach.