Apotheker sollen sich an Corona-Mittel Paxlovid bereichert haben - Anklage!

Mittlerweile habe das Ministerium laut Recherche bundesweit an mehr als 25 Staatsanwaltschaften Strafanzeigen gegen Apotheker versandt.

Doch so viele Patienten konnte es in einer einzelnen Apotheke gar nicht geben! Das Ministerium witterte einen Betrugsfall und begann die Ermittlungen.

Zu Beginn des letzten Jahres fiel den Beamten in Karl Lauterbachs (60, SPD) Ministerium dann auf, dass einzelne Apotheker deutlich größere Mengen Paxlovid bestellt hatten als benötigt. Teilweise mehr als 1000 Packungen.

Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Ermittelt wird demnach in mehreren Bundesländern.

Bundesweit soll es in Apotheken zu illegalem Weiterverkauf des Mittels Paxlovid gekommen sein. © Martin Schutt/dpa

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Korruption im Gesundheitswesen durchforstete in Bayern mithilfe von etwa 60 Polizisten zahlreiche Apotheken in Oberbayern, Mittelfranken, Oberfranken und in der Oberpfalz.



In Berlin wurde in insgesamt sechs Apotheken nach Hinweisen gesucht. Und tatsächlich: Eine Filiale soll 1400 Packungen des Medikaments bestellt haben, eine andere über 1800.

Doch es geht noch krasser: In Frankfurt am Main soll eine Apotheke fast 10.000 Packungen des Corona-Mittels gekauft haben!

"Wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz" wird auch in Hamburg gegen zwei Apotheken-Inhaber ermittelt. Lediglich die Staatsanwaltschaften Darmstadt und Hannover stellten die Verfahren mangels Tatverdacht ein.

In Baden-Baden dagegen wurde bereits vor Weihnachten Anklage gegen einen Apotheker erhoben. Der Verdacht lautet hier Untreue in Tateinheit mit unerlaubtem Großhandelstreiben, da der Mann 1393 Packungen Paxlovid "an nicht ermittelbare Personen im Ausland" verkauft haben soll.