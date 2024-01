Mehr "Latinas" braucht das Land: Ministerin Köpping geht auf Pflege-Mission nach Brasilien

Leipzig/Dresden - "Was jetzt für unser Land das Allerbeste wär, wären eine halbe Million Latinas – eingeflogen von der Bundeswehr." Was Liedermacher Götz Widmann (58) in seinem Song "Latina" eher satirisch meint, könnte in Sachsen zumindest im kleinen Umfang wahr werden. Denn Gesundheitsministerin Petra Köpping (65, SPD) wird am Dienstag nach Brasilien fliegen, um Pflegekräfte anzuwerben.