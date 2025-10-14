Mitteldeutsche Klinik mit 270 Beschäftigten schließt: Sorge um Versorgung wächst

Zerbst/Anhalt - Das Helios-Klinikum in Zerbst soll zum Ende des Jahres in seiner bisherigen Form geschlossen werden.

Das Helios-Klinikum in Zerbst schließt zum Jahresende. Ab Dezember fallen Betten weg, aber das ambulante Zentrum soll wachsen. © Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Der stationäre Betrieb werde am 19. Dezember voraussichtlich eingestellt, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die Magdeburger Volksstimme berichtet. Die rund 270 Beschäftigten sind laut Unternehmen am Montag informiert worden. Mit allen Betroffenen werde über Beschäftigungsmöglichkeiten an anderen Helios-Standorten gesprochen.

Für die rettungsdienstliche Notfallversorgung müssen Betroffene ab Dezember entsprechend an umliegende Krankenhäuser verteilt werden, sagte eine Sprecherin des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur.

Vorausgegangen war ein Gespräch zwischen Geschäftsführung, dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld und Gesundheitsministerium am Montagnachmittag. Demnach sei "ein Austausch zwischen dem Träger des Krankenhauses und dem Landkreis" vereinbart worden, um die Optionen zu diskutieren.

Geplant sei, das ambulante Versorgungszentrum an der Klinik zu erhalten und zu erweitern, teilte das Unternehmen weiter mit. So sollen werktags die Fachbereiche Gynäkologie, Orthopädie, Chirurgie, Gastroenterologie und Radiologie erhalten bleiben.

Geprüft werde außerdem, ob die hausärztliche Versorgung am Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) erweitert und die Öffnungszeiten verbessert werden können.