Umstrittene Krankenkassenreform: Darauf müsst Ihr jetzt gefasst sein

Berlin - Bundestag und Bundesrat haben am Freitag die umstrittene Reform der gesetzlichen Krankenversicherung beschlossen. Union und SPD sprechen von einem notwendigen Stabilisierungspaket - Kritiker sehen hingegen spürbare Belastungen für Millionen Versicherte.

Für gesetzlich Versicherte bedeutet die Reform vor allem mehr Eigenbeteiligung bei einzelnen Leistungen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Angesichts von Milliardendefiziten sieht die Reform massive Einschnitte bei den Kassenleistungen sowie zusätzliche Kosten für Versicherte vor.

Die seit 22 Jahren geltenden Zuzahlungen von mindestens 5 und höchstens 10 Euro fürs Abholen verschriebener Medikamente in der Apotheke sollen auf 7,50 bis 15 Euro angehoben werden.

Zudem werden Leistungen künftig stärker darauf überprüft, ob ihr medizinischer Nutzen ausreichend belegt ist. So sollen beispielsweise homöopathische Arzneimittel künftig nicht mehr von den gesetzlichen Krankenkassen erstattet werden.

Die alle zwei Jahre mögliche Hautkrebsvorsorge für Erwachsene ohne Symptome kommt auf den Prüfstand. Festzuschüsse für Zahnersatz sollen von 60 Prozent auf 50 Prozent der Kosten sinken, Härtefallregeln bleiben aber bestehen.

Für Gutverdiener soll die Beitragsbemessungsgrenze 2027 zusätzlich um 300 Euro angehoben werden. Aktuell liegt die Grenze bei 5812,50 Euro. Bis zu dieser Schwelle des Monatsgehalts sind Beiträge fällig, vom darüber liegenden Gehalt nicht mehr.