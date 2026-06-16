Weniger ausländische Ärzte absolvieren Sprachprüfung in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Wenn ausländische Ärzte in Sachsen-Anhalt arbeiten wollen, müssen sie einen Deutsch-Sprachtest bestehen. Zuletzt ist die Zahl der Medizinerinnen und Mediziner zurückgegangen, die einen solchen Test absolviert haben.

Ausländische Ärzte müssen seit 2015 einen Deutschtest absolvieren. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Ärztekammer Sachsen-Anhalt auf Nachfrage mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 264 Erstprüfungen abgelegt. 2024 waren es 307 gewesen, 2023 insgesamt 315.

Hinzu kamen jeweils Wiederholungsprüfungen. Die Durchfallquote ist nicht unerheblich: im vergangenen Jahr lag sie bei 30 Prozent, 2024 noch bei 32,8 Prozent.

In diesem Jahr zeichnet sich ein weiterer Rückgang bei den Prüfungen ab: "Wir verzeichnen aktuell einen Rückgang um knapp 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", so eine Kammersprecherin.

Der Deutschtest für ausländische Ärzte war zum Jahresbeginn 2015 eingeführt worden. Ziel war, die Sprachkenntnisse ausländischer Ärzte genauer zu prüfen. Bis zu den Tests mussten die Mediziner vor ihrer Zulassung nur ein gewisses Sprachniveau nachweisen.

Die Fachsprachenprüfung besteht aus vier Abschnitten. Zum einen müssen die Mediziner ein Arzt-Patienten-Gespräch führen. Im zweiten Teil geht es um den Umgang mit Patientenakten, um ein Telefonat und die entsprechenden Vokabeln.

Außerdem müssen die Ärztinnen und Ärzte eine abschließende zusammenfassende Beurteilung eines Krankheits- oder Behandlungsverlaufs formulieren und schließlich ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch führen.