NRW-Kommunen am Limit: Milliardenloch alarmiert den Landtag

Im Düsseldorfer Landtag wird über das Milliarden-Defizit der NRW-Kommunen diskutiert. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Sowohl die SPD als auch die FDP haben dazu eine Aktuelle Stunde beantragt. Beide Oppositionsfraktionen verlangen Antworten von der schwarz-grünen Landesregierung, wie sie die Unterfinanzierung der Kommunen entschärfen will.

Hintergrund sind Daten des Statistischen Bundesamts vom vergangenen Monat, wonach die Kommunen im vergangenen Jahr bundesweit ein Rekorddefizit von 31,9 Milliarden Euro zu verzeichnen hatten – davon 29,4 Milliarden Euro in ihren Kernhaushalten.

Mit einem Defizit von mehr als 9,3 Milliarden Euro in den kommunalen Kernhaushalten hätten die Städte und Gemeinden in NRW 2025 die traurige Spitze in Deutschland gebildet, beklagte der Städte- und Gemeindebund.