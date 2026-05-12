Paketflut, Schmuggel, Schwarzarbeit: Wie Lars Klingbeil den deutschen Zoll stärken will

Leipzig - Bekämpfung von Schwarzarbeit und Drogenschmuggel, Bewältigung der Paketflut im Onlinehandel - der deutsche Zoll soll für seine Aufgaben besser ausgestattet werden. In diesem Jahr würden 1500 Stellen zusätzlich geschaffen, sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (48, SPD) bei der Vorstellung der Jahresbilanz auf dem Flughafen Leipzig /Halle.

Der Zoll stellte am Dienstag seine Jahresbilanz am Leipziger Flughafen vor. © Jan Woitas/dpa

Klingbeil sieht vor allem wegen der Billigwaren aus China Handlungsbedarf. "Es ist ein Problem, dass die chinesische Ramschware unsere Märkte überflutet", sagte der Minister. Er verwies als Gegenmaßnahme auf die Abschaffung der Zollfreigrenze für Pakete mit einem Wert unter 150 Euro, die ab Juli in Kraft treten soll.

Spätestens im November solle dann auf EU-Ebene noch eine Gebühr hinzukommen. Die neuen Regeln betreffen etwa Online-Händler wie Shein, Temu, AliExpress oder auch Amazon.

Es müsse jedoch auch unter Umwelt- und Verbraucherschutzgesichtspunkten kritischer auf die Billigwaren geschaut werden, so Klingbeil.

Die Zöllnerinnen und Zöllner sehen sich mit einer wachsenden Paketflut durch den internationalen Onlinehandel - insbesondere aus China - konfrontiert.

Voriges Jahr seien knapp 790 Millionen Warensendungen mit einem Wert von 1,4 Billionen Euro abgefertigt worden, teilte der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink, mit. 2024 waren es noch 595 Millionen Sendungen im Wert von 1,3 Billionen Euro.