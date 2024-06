Staatsbäder, Knastessen, Schulneubauten: Hier verschwendet Sachsen richtig Steuergeld

Dresden - Lücken bei der Korruptions-Prävention in Gefängnissen, hohe Kosten in den Staatsbädern, fehlende Steuerung bei Schulneubauten: Wenn im Freistaat etwas schiefläuft, legt der Sächsische Rechnungshof (SRH) den Finger in die Wunde. Nun haben die SRH-Direktoren den ersten Teil des Jahresberichts 2024 vorgelegt. Ein Ausschnitt.