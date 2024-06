Zerbricht die Ampel am Haushaltsstreit? Das glauben die Deutschen laut Umfrage

Mainz/Berlin - Die ursprünglich für Anfang Juli vorgesehene Einigung um einen gemeinsamen Haushaltsentwurf der Bundesregierung wurde vertagt und der Streit hält an. Zerbricht die Ampel an dieser Aufgabe?

Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer gehen 50 Prozent der befragten Wahlberechtigten in Deutschland davon aus, dass sich die Ampelparteien in den kommenden Wochen nicht auf einen gemeinsamen Haushalt einigen werden können. 46 Prozent glauben noch an eine kurzfristige Lösung (der Rest zu 100 Prozent antwortete hier und im Folgenden jeweils "weiß nicht").

Wäre am kommenden Sonntag bereits Bundestagswahl, so gäbe es gegenüber der Umfrage von vor zwei Wochen kaum Änderungen. Klar stärkste Fraktion wären nach wie vor CDU/CSU mit 31 Prozent (plus 1). Dahinter rangieren AfD mit 17 Prozent (plus 1), die SPD mit unverändert 14 Prozent und Bündnis/Die Grünen mit 13 Prozent (minus 1).

Während das BSW mit 7 Prozent (unverändert) klar im neuen Bundestag vertreten wäre, würde die FDP mit 4 Prozent (minus 1) an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern; ebenso wie die Linke (3 Prozent). Alle anderen Parteien kämen zusammen auf 11 Prozent, wobei keine der kleinen Parteien mindestens 3 Prozent erreichen würde.