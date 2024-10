Innenminister nach neuen Solingen-Details unter Druck! Reul ignorierte Rat von Polizei-Inspekteur

An jenem Samstagabend um 19.02 Uhr sei nicht der Zeitpunkt für politische Überlegungen zur Abschiebepraxis gewesen. Daher sei er dem Rat seines Polizei-Inspekteurs nicht sofort gefolgt.

Reul, der bereits in der Tatnacht nach Solingen geeilt war, teilte dazu mit, dass für ihn am Samstagabend angesichts des noch flüchtigen Täters und etwaiger Komplizen zunächst die Gefahrensituation und die Fahndung Priorität gehabt habe.

NRW-Fluchtministerin Josefine Paul (42, Grüne) war von Innenminister Reul nicht sofort über die gescheiterte Abschiebung des mutmaßlichen Solingen-Täters informiert worden. © Federico Gambarini/dpa

Er habe sich dann aber am Sonntagmorgen um Kontaktaufnahme zu Paul bemüht, um ihr von der misslungenen Abschiebung zu berichten. "Ich habe mehrfach klargemacht, dass ich über die Details des Asylstatus des Tatverdächtigen schon am Samstagabend nach der Tat Bescheid wusste", so Reul zum "Spiegel".

Weiter erklärte er: "Natürlich hat diese Information eine Relevanz für Ministerin Josefine Paul gehabt, ich fand aber erst, als wir den Täter gefasst hatten."

NRW-Fluchtministerin Paul war politisch erheblich unter Druck geraten, weil sie sich erst nach Tagen zur asylrechtlichen Vorgeschichte des Terrorverdächtigen geäußert hatte. Der gescheiterte Abschiebeversuch lag in der Ressort-Verantwortung des NRW-Fluchtministeriums.

Am 23. August, einem Freitagabend, soll der Syrer Issa Al H. in Solingen drei Menschen mit einem Messer getötet haben. Mehr als 24 Stunden später wurde er festgenommen. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte den Anschlag für sich reklamiert.