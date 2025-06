Mehrere Regionen in Thüringen wollen digitale Einbürgerung einführen

Alles in Kürze

Mit dem digitalen Einbürgerungsverfahren sollen Behördengänge reduziert werden. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass durch den Onlineantrag und den vorgelagerten Quick Check der erste Beratungstermin in den Behörden vor Ort in der Regel entfallen könne. Das entlaste sowohl die Mitarbeitenden als auch die Antragsstellenden, sagte NRW-Integrationsministerin Josefine Paul (43, Grüne) der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

In Thüringen haben die Kreise Altenburger Land und Weimarer Land das digitale Einbürgerungsverfahren zuletzt im Mai eingeführt. Im Kreis Eichsfeld wird es bereits seit August 2024 genutzt. Weitere fünf Kommunen im Land - darunter die Landeshauptstadt Erfurt - planen die Einführung nach dpa-Informationen außerdem.

Die Antragsstellenden könnten durch das Online-Angebot "unverbindlich prüfen, ob sie die Voraussetzungen für eine Einbürgerung überhaupt erfüllen, womit die Anzahl von Anträgen ohne Aussicht auf Erfolg reduziert werden kann", heißt es.

Im Kreis Eichsfeld sei die Resonanz auf die Online-Möglichkeit zur Einbürgerung bislang nicht messbar, teilte das Landratsamt mit. Man erwarte nicht, dass sich die reine Bearbeitungszeit mit dem Verfahren ändere.