Nach Messerattacken in NRW: Innenminister Reul kündigt Maßnahmen an!

Düsseldorf - NRW-Innenminister Herbert Reul (71, CDU ) hat nach den Messerattacken bei den Stadtfesten in Solingen und Siegen mehr Polizeipräsenz und Kontrollen bei solchen Volksfesten angekündigt.

NRW-Innenminister Herbert Reul (71, CDU) will Besucher auf Stadtfesten künftig noch besser schützen (Archivbild). © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir werden jetzt relativ schnell auf dem Erlassweg die Präsenz auf deutschen Volksfesten erhöhen und - da, wo möglich und notwendig - auch stärkere Kontrollen machen - Stichwort Taschenkontrollen", sagte Reul dem Innenausschuss des Landtags.

Das werde möglicherweise auch schon auf Anreisewegen gelten, allerdings nur bei großen Veranstaltungen. Die Polizei vor Ort werde abwägen müssen, was klug und vernünftig ist und angemessen sei.

Eine Woche nach dem Terroranschlag beim Stadtfest in Solingen war es in Nordrhein-Westfalen rund um die Feierlichkeiten in Siegen erneut zu einem Messerangriff gekommen.

Sechs Menschen wurden verletzt, als eine 32-jährige Frau in einem Bus auf Fahrgäste einstach. Drei von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen, sind inzwischen aber nicht mehr in Lebensgefahr.

Drei Frauen mit verschiedenen Nationalitäten hatten die Deutsche überwältigt und entwaffnet. "Dank an diese mutigen und selbstlosen Fahrgäste, die mit ihrer Zivilcourage vermutlich Schlimmeres verhindert haben!", sagte Reul.