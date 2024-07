Panne nach Islamisten-Razzia: Innenministerium will Luxus-Modemarke sperren

Am Mittwochmorgen stürmten Polizisten in vier deutschen Städten Objekte, die mit dem Verein "Islamisches Zentrum Hamburg" in Verbindung stehen . Moscheen wurden geschlossen, Beweise gesichert, Vermögenswerte einkassiert.

In diesem Gebäude war das sogenannte "Islamische Zentrum Berlin" untergebracht. © Sven Käuler/TNN/dpa

Der vom iranischen Mullah-Regime gesteuerte und nun verbotene Hamburger Moscheeverein verbreitete jahrelang nachweislich islamistische Ideologie, stand terroristischen Organisationen nahe und arbeitete gegen das Grundgesetz. Ein Verbot: eigentlich längst überfällig.



Und so kam es bereits am 16. November zu Durchsuchungen in 55 Objekten in sieben Bundesländern. Man habe damals umfassende Beweismittel sicherstellen können und seitdem ausgewertet, hieß es vom Innenministerium

Doch erst am heutigen Mittwoch, also fast acht Monate später, folgte das Verbot.

Erstmeldung vom 24. Juli, um 20.20 Uhr; letztes Update um 20.36 Uhr.