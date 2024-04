Regierungsexperte erklärt: Deshalb funktioniert Extremismus in sozialen Netzwerken

In der Tat haben politische Extreme Social Media schon lange für sich entdeckt und fühlen sich dort deutlich wohler als die demokratischen Parteien der Mitte. Von Notz vertritt deshalb die These, dass der Aufstieg rechtsextremer Parteien deutlich mehr mit dem Konsum sozialer Medien als der Politik von Angela Merkel (69, CDU) oder der Ampel zu tun habe.

TikTok steht wohl wie kein anderes soziales Netzwerk in der Kritik. © DPA/Robert Michael

"Wir koppeln den Aufstieg der Rechtsextremen an die Flüchtlingskrise 2015 oder die Corona-Maßnahmen der Regierung. Tatsächlich ist es doch aber so, dass es kaum eine Demokratie auf diesem Planeten mehr gibt, die nicht unter massivem Druck von rechts steht", so von Notz.

"In diesen Ländern wird häufig eine komplett andere Politik gemacht. Die großen Fluchtbewegungen gab es 2015 in den USA beispielsweise so nicht, dennoch ist Trump mit einer sehr AfD-ähnlichen Agenda dort nach oben gekommen." Doch warum haben es Rechtsextreme, aber auch andere Extremisten oder Demokratiefeinde auf den sozialen Medien so leicht?

Von Notz nennt eine "zugespitzte, falsche, aber durchaus klickbare und auch eingängige Propaganda", mit der sie online punkten können und wofür "wir als Demokratie und Rechtsstaat noch keinen guten Umgang gefunden" haben. Doch könnte der Staat den Umgang mit TikTok und Co. nicht einfach von oben regulieren?

"Ich stolpere aber etwas über dieses 'von oben'", so von Notz. Eine "einfache und pauschale Lösung" gebe es nicht - dafür aber einen interessanten Vergleich.

"Schauen wir doch beispielsweise auf den Medienbereich. Nachdem die Nazis dieses Land und die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt haben, hat man bemerkt, dass es für die Presse unbedingt gewisse Standards braucht. Und damit sind wir ehrlich gesagt ganz gut gefahren", führt der 53-Jährige aus.