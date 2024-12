Zoff um Gemälde: Erben-Anwälte legen sich mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst an

Düsseldorf - In einem jahrelangen Raubkunst-Streit wenden sich die Erben des jüdischen Kunsthändlers Alfred Flechtheim jetzt direkt an Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU ). Die Anwälte fordern vom CDU-Regierungschef die Rückgabe des 1918/19 entstandenen Gemäldes "Die Nacht" von Max Beckmann (1884 - 1950).

Muss sich aktuell mit Anwaltspost herumschlagen: NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (49, CDU) wird aufgefordert ein Raubkunstgemälde an Erben eines Kunsthändlers herauszugeben. © David Young/dpa

Das Bild, eines der Hauptwerke Beckmanns, befindet sich in der landeseigenen Kunstsammlung NRW.

"Man könnte dieses Gemälde anstandslos endlich zurückgeben, wenn man denn den politischen Willen dazu aufbrächte", schreibt Erben-Anwalt Markus Stötzel. Zumindest erwarteten die Erben Flechtheims, dass das Land NRW unverzüglich dem bereits seit dem Frühjahr beantragten Verfahren vor der beratenden Kommission zustimme.

Diese vermittelt seit 2003 bei Streitigkeiten um die Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter. Eine der hochbetagten Flechtheim-Erben, Penny Hulton, war im Sommer im Alter von 96 Jahren gestorben. Der andere Erbe, Michael Hulton, ist 78 Jahre alt.

Die Kunstsammlung will dagegen das Verfahren an das künftig zuständige Schiedsgericht übergeben, da die beratende Kommission in absehbarer Zeit ihre Arbeit einstellen werde. Ab 2025 soll dieses Gremium die Kommission ersetzen und die Rückgabeverfahren für nationalsozialistisches Raubgut in Deutschland verbessern.

Externe Provenienzforscher seien mit weiteren Recherchen zu dem Beckmann-Gemälde beauftragt worden, hieß es weiter. "Das Ergebnis dieser umfassenden Recherchen fiel nicht eindeutig aus." Im Einvernehmen mit den Erben sei die beratende Kommission zunächst nicht angerufen worden.

Dem widersprechen die Anwälte der Flechtheim-Seite. Es habe darüber kein Einvernehmen gegeben, betonen sie.