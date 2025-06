Naturschützer Hubert Weinzierl ist tot: Er prägte die deutsche Umweltpolitik

Hubert Weinzierl starb im Alter von 89 Jahren. © Armin Weigel/dpa

Der langjährige Vordenker auf dem Gebiet des Umweltschutzes in Deutschland sei am Montag in Wiesenfelden im Bayerischen Wald im Alter von 89 Jahren gestorben, teilte der Bund Naturschutz (BN) in Bayern mit.

Weinzierl hatte als gelernter Forstwirt in den 70er-Jahren aus dem BN in Bayern eine streitbare Umweltorganisation geformt, die sich vehement in aktuelle ökologische Debatten einschaltete. 33 Jahre lang lenkte er bis 2002 dessen Geschicke als Vorsitzender.

"Aus dem staatsnahen, unpolitischen BUND Naturschutz hat Hubert Weinzierl gemeinsam mit vielen Ehrenamtlichen einen unabhängigen, starken und demokratischen Verband gemacht", sagte BN-Landeschef Richard Mergner. "Bayerns Natur wäre ohne sein Wirken ärmer und unsere Lebensgrundlagen noch bedrohter."

1975 gründete Weinzierl mit dem Journalisten Horst Stern, dem Zoologen Bernhard Grzimek, dem Dirigenten Enoch zu Guttenberg und weiteren Naturliebhabern den BUND, 15 Jahre lang agierte er auch als dessen Vorsitzender. Heute vertritt der BUND nach eigenen Angaben 670.000 Mitglieder.